В Одесі чоловік зарізав незнайомця, захищаючи дружину від згвалтування в парку (відео)

Як повідомляє Головне управління поліції в Одеській області, встановлено, ввечері, коли зловмисник із дружиною відпочивав у зеленій зоні Преображенського парку, до них підійшов незнайомець, з яким вони почали розпивати спиртні напої. Через деякий час чоловік пішов до магазину, аби придбати слабоалкогольні напої, а його дружина залишилася наодинці з незнайомцем.

Повернувшись, він побачив, як новий знайомий намагається вступити у статеві стосунки з його дружиною. Він окликнув незнайомця, але у відповідь той завдав йому удар рукою в обличчя.

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Розлючений чоловік дістав з кишені складний ніж та вдарив кривдника дружини в область грудної клітини. У результаті потерпілий отримав проникаюче ножове поранення з пошкодженням серця та аорти, від чого загинув на місці події.

Після вчинення злочину зловмисник разом з дружиною з місця події зникли у невідомому напрямку.

За фактом вбивства було розпочато кримінальне провадження та проведено низку слідчо-оперативних заходів. У результаті особу зловмисника було встановлено. Ним виявився 31-річний ізмаїльчанин, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежів. Зараз чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Розслідування триває.

Розслідується кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.