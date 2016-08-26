У Києві заарештували подружжя, що вбило жінку, аби не віддавати борг у $40 тисяч
Спільними зусиллями Київської місцевої прокуратури №1 та Голосіївського управління поліції Києва затримано двох осіб, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві жінки, що 7 серпня зникла безвісти на автомобілі Infiniti.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Затриманими виявилися чоловік 1980 року народження та жінка 1977 року народження, які є подружжям. За версією слідства, вони вчинили цей злочин, щоб не повертати 40 тисяч доларів США, раніше позичених у потерпілої.
Зокрема, подружжя домовилося про зустріч із загиблою в одному з кафе на Київщині. Під час поїздки зловмисниця попросила зупинити авто, яким керувала потерпіла, вийшла з авто, а її чоловік у цей час задушив жінку.
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Тіло вбитої зловмисники заховали в лісі на Київщині. Там же вони залишили і її автомобіль. Після цього, забравши цінні речі потерпілої, вони зникли з місця вчинення злочину.
Наразі вказаним особам повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого пп. 6, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України.
Сьогодні Голосіївський райсуд Києва обрав для підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Досудове розслідування триває.