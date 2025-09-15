Для того, аби людину могли забронювати, вона має відповідати кільком критеріям.

Забронювати працівника, який знаходиться у розшуку, не можна. Про це в коментарі РБК-Україна розповіли в юридичній компанії "Приходько та партнери".

"Відповідно до порядку бронювання, військовозобов’язані працівники, які перебувають у розшуку, не можуть бути заброньовані та внесені до спеціального військового обліку", - кажуть експерти.

Вони пояснили, що згідно з п. 29 цього Порядку, переведення особи на спеціальний військовий облік на період дії відстрочки відбувається автоматично, якщо вона:

Відео дня

перебуває на військовому обліку,

має офіційне працевлаштування,

уточнила свої військово-облікові дані,

і не перебуває у розшуку.

Вони також нагадали, що не підлягають призову або мають відстрочку:

працівники, заброньовані державою або критичною інфраструктурою;

особи з інвалідністю чи непридатні за висновком ВЛК;

батьки, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей;

особи що здійснюють догляд за батьками, які мають проблеми зі здоровʼям;

студенти;

народні депутати;

особи, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти на війні;

та інші особи, визначені в законі.

Раніше в ОП заявили, що мобілізація триватиме навіть після закінчення бойових дій

"Протягом певного часу цей процес іще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності Збройних сил виконувати першочергові завдання", – заявив керівника Офісу президента України Павло Паліса.

Вас також можуть зацікавити новини: