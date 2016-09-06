У Києві на добровольця ОУН напали з ножем, він перебуває у реанімації - очевидці (відео)
5 вересня о 12:00 в Києві на зупинці тролейбуса на проспекті Перемоги, 68, напали на чоловіка у військовій формі.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише Євромайдан, додаючи відповідне відео.
За свідченнями очевидців, поранений стверджує, що він - Віталій Регор, доброволець ОУН.
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"Віталію завдано 8 ножових поранень. Наразі він перебуває у реанімації 17-ї київської лікарні. Йому вже видалено селезінку, але це ще не все. Серйозно пошкоджено легені і права рука. Віталіка не брали на фронт за станом здоров'я, тому він пішов воювати в складі добровольчого батальйону ОУН", - йдеться у повідомленні очевидиці на Facebook.
Раніше УНІАН повідомляв, що столична поліція розшукує трьох невідомих, які з вогнепальної зброї поранили чоловіка, намагаючись відібрати у нього велику суму грошей.