У Києві на добровольця ОУН напали з ножем, він перебуває у реанімації - очевидці (відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook пише Євромайдан, додаючи відповідне відео.

За свідченнями очевидців, поранений стверджує, що він - Віталій Регор, доброволець ОУН.

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"Віталію завдано 8 ножових поранень. Наразі він перебуває у реанімації 17-ї київської лікарні. Йому вже видалено селезінку, але це ще не все. Серйозно пошкоджено легені і права рука. Віталіка не брали на фронт за станом здоров'я, тому він пішов воювати в складі добровольчого батальйону ОУН", - йдеться у повідомленні очевидиці на Facebook.

Раніше УНІАН повідомляв, що столична поліція розшукує трьох невідомих, які з вогнепальної зброї поранили чоловіка, намагаючись відібрати у нього велику суму грошей.