У Києві невідомі з вогнепальної зброї поранили чоловіка, намагаючись відібрати рюкзак з грошима

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Києві, напередодні увечері надійшло повідомлення про вогнепальне поранення, яке отримав мешканець будинку на вулиці Малишка.

Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила особу потерпілого, якого лікарі після надання першої медичної допомоги госпіталізували до стаціонару з травмами голови та вогнепальними пораненнями грудей і передпліччя.

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З’ясувалося, що тілесні ушкодження чоловіку спричинили троє невідомих, які намагалися забрати його рюкзак з 95 тисячами гривень. Проте потерпілий не розгубився і дав відсіч нападникам, які, поранивши його, втекли з місця події іномаркою білого кольору. Штовханина привернула увагу перехожих, які відразу ж викликали поліцію та медиків.

За даним фактом слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Поліція розшукує осіб, причетних до скоєння злочину.