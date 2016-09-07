У центрі Івано-Франківська підпалили автомобіль ОБСЄ: опубліковано відео
11:32, 07 вересня 2016Інциденти
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У центрі Івано-Франківська біля офісу ОБСЄ увечері 6 вересня невідомий чоловік підпалив автомобіль Nissan Patrol моніторингової місії ОБСЄ.
Невідомий підпалив автомобіль СММ ОБСЄ / "Галка"
Про це повідомив представник управління патрульної поліції Микола Гурак, інформує "Галка".
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"За його словами, невідомий чоловік у капюшоні підійшов до машини, залишив на капоті якийсь пакет, підпалив його і втік. Вогонь перекинувся на інший салон. Це видно з камер спостереження сусідніх установ", - пише видання.
Першими побачили підпал працівники кафе / "Галка"
Першими пожежу побачили працівники найближчого кафе, які почали гасити вогонь самотужки.
На місці пожежі працювали пожежники, поліція, працівники прокуратури і Служби безпеки / "Галка"
Пізніше прибули представники ОБСЄ, які припаркували інші машини місії в безпечному місці. На місці працювали пожежні, поліція, працівники прокуратури та СБУ.
Внаслідок підпалу ніхто не постраждав.
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