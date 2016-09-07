У центрі Івано-Франківська підпалили автомобіль ОБСЄ: опубліковано відео

Про це повідомив представник управління патрульної поліції Микола Гурак, інформує "Галка".

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"За його словами, невідомий чоловік у капюшоні підійшов до машини, залишив на капоті якийсь пакет, підпалив його і втік. Вогонь перекинувся на інший салон. Це видно з камер спостереження сусідніх установ", - пише видання.

Першими пожежу побачили працівники найближчого кафе, які почали гасити вогонь самотужки.

Пізніше прибули представники ОБСЄ, які припаркували інші машини місії в безпечному місці. На місці працювали пожежні, поліція, працівники прокуратури та СБУ.

Внаслідок підпалу ніхто не постраждав.