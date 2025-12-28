Зеленський зізнався європейцям, що готовий відвести війська, але є умова, - FT

Свої міркування щодо умов закінчення війни президент висловив учора в розмові з європейськими лідерами.

Україна готова відвести війська від поточної лінії бойового зіткнення для створення демілітаризованої зони, але тільки за умови, що Росія вчинить так само. Про це президент Володимир Зеленський начебто повідомив європейським лідерам під час телефонної розмови 27 грудня, пише Financial Times із посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників видання, український лідер хоче, аби натомість Захід надав Україні надійні гарантії безпеки із чітким алгоритмом дій союзників у разі порушень з боку Росії.

Крім того, Зеленський озвучив європейцям й інші пункти плану мирного врегулювання:

стале фінансування для Сил оборони;

допомога союзників у посиленні протиповітряного захисту України, включно із присутністю європейських військових на місці;

рішення щодо територій можуть бути ухвалені тільки після референдуму, для якого теж треба забезпечити необхідні безпекові умови;

Запорізька АЕС має бути взята під міжнародний контроль, а вироблена нею електроенергія має розподілтися між вільними та окупованими територіями.

За даними джерел, у розмові з європейцямии Зеленський зізнався, що не очікує від Москви згоди на запропонований Україною план, тож хоче, аби США посилили свій тиск на РФ.

Перспективи миру в Україні

Як писав УНІАН, сьогодні президенти України та США під час особистої зустрічі мають остаточно узгодити угоду про американські гарантії безпеки для Києва. Американські посадовці називають запропоновані умови найпотужнішими з можливих і порівнюють їх за суттю зі статтею 5 НАТО.

Американські чиновники стверджують, що Дональд Трамп готовий провести цей "платиновий стандарт" гарантій через Конгрес і впевнений, що зможе змусити Москву погодитися на них.

Втім європейські посадовці оцінюють перспективи переговорів значно обережніше й застерігають від великих очікувань.

