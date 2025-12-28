Антидроновий 'Валдай' не врятувався: аналітики розповіли, що знищили у Криму

Однією з ключових цілей стало місце зберігання та запуску морських безекіпажних катерів РФ.

У ніч на 28 грудня Сили безпілотних систем ЗСУ провели атаку із застосуванням дронів-камікадзе FP-1/2 і завдали серію точних ударів по військових об’єктах окупантів.

Як зазначає "Мілітарний", однією з ключових цілей стало місце зберігання та запуску російських морських безекіпажних катерів. Судячи з оприлюднених кадрів, по об’єкту вдарили щонайменше три безпілотники.

Сили оборони вже не вперше б’ють по базах зберігання російських морських дронів - про аналогічний удар повідомлялося і 24 грудня.

Відео дня

Знищення таких засобів має особливе значення після інциденту наприкінці серпня, коли ворожий морський дрон уразив середній розвідувальний корабель ВМС України "Сімферополь", зазначають аналітики. Йдеться, що це був перший підтверджений випадок атаки українського корабля морським БпЛА противника.

Крім того, під час цього нальоту українські безпілотники уразили радіолокаційний комплекс виявлення та протидії БпЛА "Валдай", який перебував у спеціальному захисному куполі.

"Спочатку дрони знищили захисну оболонку, після чого безпосередньо уразили саму радіолокаційну станцію", - пише видання.

Також повідомляється про ураження пункту управління комплексу радіолокаційної розвідки. Тип об’єкта офіційно не уточнюється, однак імовірно йдеться саме про пункт управління знищеного "Валдая".

Що відомо про РЛС "Валдай"

Радіолокаційний комплекс РЛК-МЦ "Валдай" оснащений трьохкоординатною РЛС Х-діапазону та модулями оптико-електронного супроводу. Система також має засоби пеленгування каналів управління безпілотників і може інтегруватися з комплексами радіоелектронної боротьби, що розширює її можливості у протидії дроновим загрозам.

Ключовим елементом комплексу є оглядовий трьохкоординатний радіолокаційний модуль Х-діапазону з довжиною хвилі близько 3 см. Саме він забезпечує виявлення повітряних цілей і формування радіолокаційної обстановки. Такий діапазон дозволяє ефективно фіксувати малорозмірні та низькошвидкісні об’єкти, характерні для тактичних БпЛА.

Мінімальна дальність виявлення цілей становить близько 300 м, що дає змогу працювати безпосередньо в зоні ближньої оборони. Для більших повітряних цілей дальність виявлення може перевищувати 15 км - залежно від висоти польоту та ефективної площі розсіювання. За наявними даними, комплекс здатен впевнено виявляти дрони типу Mavic або Phantom на відстані щонайменше 5–6 км.

Удари по окупованому Криму

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Сили безпілотних систем ЗСУ на території тимчасово окупованого Криму уразили важливі військові цілі росіян. Зокрема, у населеному пункті Чорноморське влучено у радіолокаційну станцію "Валдай", пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки та базу зберігання та запуску морських безекіпажних катерів.

Вас також можуть зацікавити новини: