У Росії БТР наїхав на легковий автомобіль (фото, відео)
16:59, 16 вересня 2016Інциденти
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У російському Бійську сталася ДТП за участю військового бронетранспортера і легкового автомобіля Subaru.
БТР влаштував ДТП у Росії / vk.com/biysk_all
Відео з камери спостереження показав Altapress.ru.
Аварія сталася на в'їзді до міста: БТР не поступився дорогою Subaru, який рухається головною дорогою.
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"Оскільки машина має праве кермо, водій Subaru не постраждав: удар прийшовся на ліву сторону машини. Однак мати водія, що сиділа на передньому пасажирському сидінні, отримала суттєві травми", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Москві в результаті лобового зіткнення загинув водій Путіна.
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