У Росії БТР наїхав на легковий автомобіль (фото, відео)

Відео з камери спостереження показав Altapress.ru.

Аварія сталася на в'їзді до міста: БТР не поступився дорогою Subaru, який рухається головною дорогою.

Читайте такожThe Daily Mail: Загибель водія Путіна у ДТП в Москві - попередження для президента РФ (фото, відео)

"Оскільки машина має праве кермо, водій Subaru не постраждав: удар прийшовся на ліву сторону машини. Однак мати водія, що сиділа на передньому пасажирському сидінні, отримала суттєві травми", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Москві в результаті лобового зіткнення загинув водій Путіна.