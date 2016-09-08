У Москві автомобіль помічника Путіна потрапив у ДТП - ЗМІ (фото, відео)

Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на власні джерела.

За словами джерела видання в оточенні чиновника, таксист на жовтому мінівені Ford виконував розворот через дві суцільні і зіткнувся з BMW 7-ої серії помічника президента РФ, який їхав розділовою смугою.

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"Ніхто не постраждав, претензій у сторін немає", — наголосило джерело.

Наразі невідомо, чи перебував сам Сурков в автомобілі на момент ДТП.

Раніше повідомлялося, що у Москві внаслідок лобового зіткнення загинув водій Путіна.

Зазначається, що водій Mercedes їхав виділеною смугою, не впорався з керуванням й вилетів на зустрічну смугу, де й зіткнувся лоб у лоб з BMW. За кермом BMW перебував водій Путіна.

Самого глави Кремля, як повідомили російські ЗМІ, у цей момент в машині не було.