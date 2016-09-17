На Київщині діти затримали в’язня-втікача

Як сьогодні повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області, діти розпочали стежити за незнайомцем, який зранку 15 вересня з’явився на їхньому подвір’ї та поводився підозріло.

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Коли діти побачили, що чоловік вийшов із продуктового магазину, зачинив його на замок і з пакетами попрямував у бік лісу, то одразу покликали на допомогу старших хлопців, які зі скакалкою та ременями наздогнали, самостійно затримали та утримували зловмисника до приїзду поліції.

Співробітники поліції, які прибули на місце події та затримали підозрюваного, виявили, що це 24-річний в’язень-втікач, житель Дніпропетровської області, який перебуває у розшуку.

Під час слідчо-оперативних дій поліцейські встановили, що затриманий, прожуючи ножем продавцю та заклеївши їй рота і зв’язавши ноги й руки клейкою стрічкою, пограбував магазин і намагався втекти. Правоохоронці вилучили у зловмисника всі речові докази скоєння злочину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.