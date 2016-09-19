У Луцьку біля ТЦ "Гранд Волинь" стався вибух

Про це повідомляють Волинські новини.

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Вибуховий пристрій підклали під припаркований на стоянці автомобіль Lexus. Ця автівка та ще чотири машини, припарковані поруч, отримали лише незначні механічні пошкодження: спущені шини та подряпини на корпусі.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини інциденту та походження вибухівки.