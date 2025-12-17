За версією білоруського диктатора, і Путін, і Зеленський хочуть миру, але по-різному бачать закінчення війни.

Якби закінчення війни в Україні залежало лише від президента США Дональда Трампа, то це уже б давно сталося, заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю Newsmax. Водночас, сказав він, від США і їх очільника багато що залежить.

"Якби це залежало тільки від Трампа, війна б давно уже закінчилася. Тут дві конфліктуючі ще сторони – Росія і Україна. І нас же туди ще доєднали, Білорусь, ми межуємо з цим конфліктом, і нам теж не байдуже, як там будуть розвиватися події і чим це закінчиться. Тому це багатосторонній процес. І один Трамп це питання не вирішить", - сказав білоруський диктатор.

Він припустив, що якби Трамп був президентом, війни не було б, мовляв, американський лідер "збоку не стояв би у цей час".

"Але сталося те, що сталося. Тепер дуже багато залежить ві позиції Трампа і Сполучених Штатів Америки. Дуже багато. Головне – щоб Трамп від цієї позиції не відступив", - зазначив Лукашенко.

За його словами, російський правитель Володимир Путін хоче миру, як і президент України Володимир Зеленський, але "їх погляди на те, чим повинна закінчитися війна, різні".

"Якщо цей конфлікт буде тривати і буде тривати ця ескалація, то це взагалі може важко закінчитися для Європи і для світу. Це обов'язково переросте в якийсь глобальний конфлікт. Тому це треба погасити зараз. Зараз, як ніколи, є така можливість, коли американці серйозно підключилися до цього питання", - каже білоруський правитель.

Інші заяви Лукашенка про війну в Україні

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Лукашенко зробив заяву щодо мирних перемовин. Він, зокрема,сказав, що Україна має погодитися на "мирний план", розроблений США та Росією. Диктатор також стверджував, що Україна змушена піти на цей мирний договір, інакше "повністю втратить країну".

Також він запропонував Путіну "Мінськ-3" - посередництво у переговорах щодо війни в Україні, як це вже було у 2014-15 роках. Крім того, він поскаржився Путіну, що Захід докоряє йому за співпрацю з Кремлем. "Що стосується України, нам часто дорікають… Ви знаєте, ми ведемо діалоги і з Заходом, і з американцями. Коли вони починають про це говорити, я їм ставлю питання: "Ви що, не знали, що ми не просто рідні люди? В нас юридично обґрунтовані дії. Ми ж союзники", - сказав білоруський "президент".

