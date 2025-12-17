Щоб компенсувати збитки, важливо дотримуватися правильного алгоритму дій.

Якщо через сусідів у вас в квартирі стався "потоп", важливо діяти швидко та правильно. Заступник директора департаменту територіального контролю Києва та начальник інспекції з питань контролю і сфері ЖКП розповів УНІАН, який алгоритм дій постраждалої сторони у такому випадку, аби захистити свої права та відшкодувати витрати на ремонт.

Куди звертатися, якщо затопили сусіди? Який алгоритм дій постраждалої сторони?

"В першу чергу потрібно зателефонувати в аварійно-диспетчерську службу управителя, ОСББ або ЖЕКу. За потреби ви так само можете зателефонувати до центральної диспетчерської служби з питань житлово-комунального господарства, за номером 1557 для безпосередньої фіксації звернення", - каже Чумаченко.

Втім перш за все він радить одразу звернутися до управителя будинку з вимогою скласти акт про залиття квартири. За правилами, це має відбутися того ж дня: після звернення представник зобов’язаний прийти день у день та зафіксувати факт залиття.

Акт є офіційним документом, який підтверджує сам факт пошкоджень і їх причину. Надалі саме цей документ використовується для врегулювання питання з винною стороною або, за потреби, подається до суду.

"Вказується відповідна інформація, зазначається причина залиття. Винуватцем може бути як співвласник квартири, з вини якого сталося затоплення, так і управитель будинку. Складається відповідний акт, у якому також детально описують усі пошкодження. Далі постраждалий мешканець може спробувати врегулювати ситуацію мирно - укласти домовленість із винною стороною про компенсацію збитків або проведення ремонту. Якщо ж досягти згоди не вдається, акт про залиття стає підставою для звернення до суду", - пояснив заступник директора Департаменту.

При цьому додатково може бути залучений експерт або спеціалізована експертна установа.

"Водночас бувають ситуації, коли мешканцю потрібно терміново робити ремонт і немає можливості чекати судового розгляду чи тривалих домовленостей. У такому разі ремонт можна розпочинати одразу, але важливо зберегти всі чеки, квитанції, акти та довідки. Надалі ці документи слугуватимуть підтвердженням витрат і стануть підставою для стягнення компенсації з винної особи або з управителя будинку", - радить Чумаченко.

В який термін розглядається така заява?

Загалом за законодавством строк розгляду звернення становить до 30 днів, однак усе залежить від характеру ситуації. Якщо йдеться про аварію, необхідно одразу телефонувати — звернення фіксується, і служби мають виїхати того ж дня, щоб усунути причину та з’ясувати обставини. Паралельно рекомендується подати письмове звернення для офіційної фіксації.

Що робити, якщо затопили сусіди згори, а їх немає вдома? Чи можна скласти акти без їх участі?

"Бажано, щоб сусіди також були, які безпосередньо винні особи. Якщо їх немає, то тоді акт складається з представниками ЖЕКу, мешканцями залитої квартири, додатково можна запросити сусідів для фіксації", - зазначив посадовець.

Водночас якщо під час аварії нікого немає вдома, мешканець так само звертається до аварійної диспетчерської служби. Її представники приїжджають на місце та перекривають водопостачання по стояку або в аварійній квартирі, додає Чумаченко.

Якщо ж власник квартири, з якої відбувається затоплення, тривалий час відсутній і доступу до помешкання немає, служби мають право провести аварійне відкриття квартири. Це робиться виключно з дотриманням вимог законодавства, встановленої процедури та з обов’язковою фото- або відеофіксацією.

"Такий крок є вимушеним, адже у разі повного перекриття стояка без води залишаються всі мешканці, і проблему потрібно усунути якомога швидше", - пояснює він.

Що робити, якщо ви затопили сусідів?

"У такому разі ви також звертаєтесь до управителя, і складається акт про залиття квартири. Ви особисто присутні під час його оформлення, перевіряєте, що саме зафіксовано: які пошкодження є, які роботи потрібно виконати та які речі були зіпсовані внаслідок затоплення. Після цього ви ставите свій підпис під актом. Так само можете між собою підписати письмову угоду про те, що ви зобов'язуєтесь все компенсувати та допомагати у відновленні", - каже представник КМДА.

Зазвичай постраждала сторона самостійно закуповує матеріали й проводить ремонт, зберігаючи всі чеки та квитанції, а винна сторона вже компенсує ці витрати.

Якщо сусіди з третього поверху затопили квартиру на другому, через що постраждали квартира і на першому поверсі, то як у такому випадку визначається відповідальність?

"Звісно, у такій ситуації насамперед потрібно з’ясувати й офіційно встановити, хто саме є винним. Для цього визначають місце витоку води, а вже після цього - особу або відповідальну організацію за експлуатацію водопровідної мережі на цій ділянці. Це може бути як мешканець квартири, так і управитель будинку чи керуюча компанія",- пояснює Чумаченко.

При цьому якщо затоплення сталося з квартири на третьому поверсі й вода пошкодила житло на другому та першому поверхах, то акти про залиття складаються окремо для кожної постраждалої квартири - як на другому, так і на першому поверсі, каже заступник директора Департаменту.

Провина управляючої компанії визначається у випадку, коли йдеться про випадки, коли аварія сталася на відгалуженні від стояка внутрішньобудинкової системи водовідведення. Інакше кажучи, все, що знаходиться за межами вашої квартири, належить до зони відповідальності керуючої компанії. Саме управитель у такому випадку зобов’язаний відшкодувати мешканцям завдані збитки, пояснює він.

Чи можна якимось чином вплинути на сусідів, через яких затоплення трапляються регулярно?

"У такій ситуації ви письмово звертаєтесь до управителя будинку з вимогою провести обстеження квартири порушника та перевірити стан інженерних мереж. За результатами огляду управитель має право видати припис про усунення порушень або, у разі їх невиконання, тимчасово перекрити водопостачання по стояку цієї квартири", - каже Чумаченко.

Якщо ж проблема має системний характер, каже він, і при цьому власник не йде на контакт (такі ситуації трапляються доволі часто: мешканці можуть уже зробити ремонт і відмовлятися відкривати доступ чи усувати пошкодження, аби не руйнувати оздоблення), слід звертатися до відповідних служб. Це необхідно для забезпечення доступу до інженерних мереж і подальшого відшкодування збитків.

"Тобто такі випадки теж трапляються, але це тільки через суд вже, зазвичай", - підсумував він.

Питання із затопленням вирішується на рівні управляючого або на рівні суду. Чи є ще варіанти?

"Так, або домовитися між собою. Також звернення можуть надходити безпосередньо до департаменту територіального контролю або нашого управління. У таких випадках наші фахівці виїжджають на місце, складають додатковий акт і надають його мешканцю як підтвердження ситуації. Ми при цьому виступаємо лише як третя сторона, яка фіксує факт", - підсумував Чумаченко.

довідка Олександр Чумаченко заступник директора департаменту територіального контролю міста Києва - начальник управління (інспекції) з питань контролю і сфери ЖКП. Обіймає посаду з лютого 2024 року. Має диплом Академії адвокатури України за спеціальністю «Правознавство». Також є магістром Національного авіаційного університету. Отримав ступінь за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».

