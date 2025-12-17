Європа підтримує Київ через глибші мотиви - самозбереження.

Європейські союзники, які підтримують Україну в її боротьбі проти Росії, заявляють, що працюють над захистом демократичної країни, дотриманням міжнародного права і протидією російській агресії. Однак, як пише The Wall Street Journal, у них є й інша мотивація, що корениться в їхніх власних інтересах: Європа вважає, що угода, вигідна Москві, ризикує спровокувати більш масштабну війну, яка може охопити весь континент.

Росія перебуває в положенні, що дозволяє вийти з мирних переговорів зі значно розширеними виробничими потужностями, з упевненістю в можливості перекроїти кордони силою, і розглядає НАТО як слабку організацію.

"Для Європи, як і для України, погана мирна угода, що залишає Київ слабким і вразливим, наразі гірша, ніж повна відсутність угоди", - пише WSJ.

Фундаментальна відмінність у підході Європи і США

Адміністрація Трампа хоче, щоб США і Європа досягли зближення з Москвою і "стратегічної стабільності у відносинах з Росією". Білий дім заявляє, що це знизить ризик більш масштабної війни. Представники адміністрації Трампа також бачать потенційні можливості для бізнесу з Росією.

Однак Європа та Україна дотримуються протилежної точки зору. Вони бачать у Росії довгострокову загрозу і вважають, що будь-яка довіра має бути заслужена і перевірена, а доти Москву необхідно стримувати.

Так, нещодавнє опитування 500 європейських фахівців з безпеки назвало "припинення вогню, вигідне Росії в її війні проти України", одним із двох головних ризиків для Європейського союзу наступного року. Інший ризик - це гібридна війна або війна в "сірій зоні", яку, за словами багатьох чиновників, Росія вже веде проти Європи.

"Безпека ЄС перебуває під прямою загрозою мирної угоди, яка закріпить територіальні надбання для Москви, винагородить агресію і підірве довгострокову життєздатність України як суверенної демократичної держави", - йдеться в резюме опитування. - "Російський мир" також сигналізуватиме про те, що ЄС не може формувати власне середовище безпеки або стримувати майбутні загрози з боку Росії".

Головне питання в мирній угоді

Після двох днів переговорів у Берліні зараз починають вимальовуватися контури мирної угоди, яка може заспокоїти побоювання України та Європи.

США більш твердо зобов'язалися забезпечити гарантії безпеки України з боку Європи, а Трамп пообіцяв домагатися підтримки ролі Вашингтона в Сенаті США. Однак найбільша перешкода на шляху до включення України в мирну пропозицію США - контроль над територією - залишається невирішеною:

"Європейські лідери приєдналися до України, відхиливши заклик Білого дому до Києва вивести війська з добре укріпленого району, який він все ще контролює на Донбасі, побоюючись, що поступка цього району полегшить майбутнє російське вторгнення".

Найсерйозніше випробування

У четвер лідери ЄС зберуться в Брюсселі, щоб вирішити, чи слід використовувати російські активи для фінансування кредиту Україні в розмірі 105 мільярдів доларів, призначеного для покриття двох третин бюджету Києва і військових потреб на наступні два роки.

Трамп припинив майже всю фінансову підтримку України з боку США, тому рішення європейської влади має вирішальне значення, зазначає WSJ.

"Якщо війна затихне, ці кошти матимуть вирішальне значення для відновлення зруйнованої війною економіки та розв'язання постконфліктних проблем країни", - сказала Яна Кобзова, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин. - "Якщо Путін відхилить угоду і продовжить вторгнення, ці гроші допоможуть, це зміцнить самооборону України".

Мирна угода - новини

США і Європа напрацювали проєкти двох документів, у яких викладено план із підтримки України після досягнення мирної угоди. План передбачає зміцнення Збройних сил України, розгортання європейських військ на території країни для стримування нового вторгнення і більш активне використання американської розвідки.

Водночас раніше в РФ заявили, що готові до угоди, але не підуть на компроміс щодо українських територій. У Кремлі також не погодяться з присутністю військ НАТО на території України.

