У Києві зловмисники здійснили розбійний напад на ювелірну крамницю – поліція

Про це повідомила керівник Відділу комунікації Головного управління Нацполіції у м.Києві Оксана Блищик на своїй сторінці у Facebook

«Двоє невідомих у масках зайшли в приміщення, вистрілили в охоронця і, погрожуючи зброєю, забрали ювелірні прикраси. З місця події зловмисники втекли червоним легковиком. Сума збитків встановлюється», - повідомила вона.

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За словами Блищик, на місці працює слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та оперативники, орієнтування на авто передані всім автопатрулям.

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Крім того, додала вона, охоронця із вогнепальним пораненням ноги доставили у лікарню, йому надають необхідну медичну допомогу.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.