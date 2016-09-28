В Ізмаїлі невідомі кинули "коктейль Молотова" у вікно архіву БТІ (фото)

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в області, близько 7.00 зловмисники здійснили спробу підпалити будівлю, в якій дислокується архів КП «Ізмаїльське МБТІ».

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