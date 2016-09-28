В Ізмаїлі невідомі кинули "коктейль Молотова" у вікно архіву БТІ (фото)
20:44, 28 вересня 2016Інциденти
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В Ізмаїлі Одеської області невідомі зловмисники здійснили підпал архіву міжрайонного бюро технічної інвентаризації.
Заподіяний збиток встановлюється / Фото "Сіті"
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в області, близько 7.00 зловмисники здійснили спробу підпалити будівлю, в якій дислокується архів КП «Ізмаїльське МБТІ».
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Зокрема, імовірно, зловмисники кинули у вікно будівлі «коктейль Молотова».
Постраждалих немає. Вогонь знищив документи на площі 5 кв. метрів.
Завдана шкода встановлюється.
Як зазначили в Головному управлінні, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) КК України.
Фото: "Сіті"
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