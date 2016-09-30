У поліції розповіли, скільки "Пріусів" розбили харківські патрульні за рік
18:15, 30 вересня 2016Інциденти
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У Харкові за рік роботи патрульної поліції в дорожньо-транспортні пригоди патрульні автомобілі потрапляли 115 разів.
З вини працівників патрульної поліції сталося 47 ДТП / atn.ua
Про це під час брифінгу повідомила начальник Управління патрульної поліції Харкова Ольга Юськевич, повідомляє Depo.Харків.
Вона повідомила, що з вини працівників патрульної поліції сталося 47 дорожньо-транспортних пригод.
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Всього у розпорядженні патрульних Харкова за станом на вересень 2015 року було 110 "Пріусів". З них зараз на ходу 85 автомобілів. На маршрути виходять 80 автомобілів.
У Харкові патрульна поліція почала роботу 26 вересня 2015 року.
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