У поліції розповіли, скільки "Пріусів" розбили харківські патрульні за рік

Про це під час брифінгу повідомила начальник Управління патрульної поліції Харкова Ольга Юськевич, повідомляє Depo.Харків.

Вона повідомила, що з вини працівників патрульної поліції сталося 47 дорожньо-транспортних пригод.

Читайте такожАваков: Покидька, який вбив поліцейських, затримали (фото)

Всього у розпорядженні патрульних Харкова за станом на вересень 2015 року було 110 "Пріусів". З них зараз на ходу 85 автомобілів. На маршрути виходять 80 автомобілів.

У Харкові патрульна поліція почала роботу 26 вересня 2015 року.