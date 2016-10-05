У Харківській області побили депутата від БПП та забрали іPhone
У Харківській області невідомі побили та пограбували депутата облради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Ольгу Львову.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Харківської обласної ради.
За інформацією відділу комунікації Головного управління Нацполіції України в Харківській області, напад стався вчора, 4 жовтня, після 19:00 у селі Кадниця Богодухівського району. Двоє невідомих у балаклавах біля будинку, де мешкає жінка, напали на неї, ударили в обличчя, зв’язали руки скотчем та забрали телефон IPhone.
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Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Триває слідство. Правоохоронці встановлюють особу нападників.
Довідка УНІАН. Ольга Львова 1958 року народження, член партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", голова фермерського господарства "Муравський шлях", мешкає в селі Кадниця Богодухівського району. Член постійної комісії з питань соціальної політики, охорони здоров’я, реабілітації учасників бойових дій та АТО.