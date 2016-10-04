Напад і пограбування поліцейського у Києві: правоохоронці розповіли нові подробиці

Напад на працівника управління поліції охорони з фізичної безпеки було скоєно близько 13:45, передає 112 Україна.

Запис з відеокамер та свідчення потерпілого свідчать, що злочинці в масках були озброєнні пістолетами.

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"Коли він прибув до управління, вийшовши з автомобіля, він попрямував до входу в управління. До нього під’їхала машина, з неї вибігло двоє невідомих людей у масках і, застосувавши зброю, відібрали засоби захисту, а також особисті речі... Після цього нападники сіли в автомобіль марки Volkswagen Golf 3, зникли в невідомому напрямку. Наразі пошуки тривають", - розповів Вікарій.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Солом'янському районі Києва невідомі в масках напали на співробітника поліції і, погрожуючи предметом, схожим на пістолет Макарова, відібрали у нього табельну зброю, спецзасоби та службове посвідчення.