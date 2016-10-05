На меморіалі "Героям Небесної сотні" у Кременчуці вандали намалювали свастику (фото)

Як повідомили в прес-службі міськвідділу поліції, невідомі чорною фарбою намалювали знак свастики на портретах героїв.

«Повідомлення надійшло в Кременчуцький відділ поліції близько 9:30 5 жовтня. На місці працює слідчо-оперативна група кременчуцької поліції. Комунальники потім змиють фарбу спецхімікатамі», - розповіли УНІАН у поліції.

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Там також додали, що будь-яку інформацію щодо осіб, причетних до вчиненого можна повідомити Кременчуцький відділ поліції або на лінію «102».

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у Кременчуці невідомі меморіал Небесної сотні облили білою фарбою.

Пам'ятний знак «Героям Небесної сотні» був відкритий у Кременчуці 26 червня 2015 року поряд з пам'ятним знаком жертвам сталінських репресій у сквері ім. Олега Бабаєва.