На меморіалі "Героям Небесної сотні" у Кременчуці вандали намалювали свастику (фото)
У Кременчуці (Полтавська обл.) сьогодні вночі повторно осквернений меморіал «Героям Небесної сотні».
Як повідомили в прес-службі міськвідділу поліції, невідомі чорною фарбою намалювали знак свастики на портретах героїв.
«Повідомлення надійшло в Кременчуцький відділ поліції близько 9:30 5 жовтня. На місці працює слідчо-оперативна група кременчуцької поліції. Комунальники потім змиють фарбу спецхімікатамі», - розповіли УНІАН у поліції.
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Там також додали, що будь-яку інформацію щодо осіб, причетних до вчиненого можна повідомити Кременчуцький відділ поліції або на лінію «102».
Як повідомляв УНІАН, 27 травня у Кременчуці невідомі меморіал Небесної сотні облили білою фарбою.
Пам'ятний знак «Героям Небесної сотні» був відкритий у Кременчуці 26 червня 2015 року поряд з пам'ятним знаком жертвам сталінських репресій у сквері ім. Олега Бабаєва.