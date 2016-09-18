У Павлограді через вибух газу обвалилося перекриття у 5-поверхівці, пожежею пошкоджено 5 квартир (фото)

Як повідомляє прес-служба ДСНС, 18 вересня о 1:30 до cлужби порятунку "101" надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші у одній з квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Павлограді на вулиці Дніпровській з послідуючим горінням та розповсюдженням на сусідні квартири.

О 3:24 підрозділами ДСНС пожежу на площі 200 квадратних метрів було ліквідовано.

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Жертв та постраждалих немає. На місці пожежі врятовано 2 особи.

Вибухом частково зруйновані дві стіни між квартирами, пошкоджена плита перекриття на п’ятому поверсі та вибито шибки у вікнах другого під’їзду з третього по п’ятий поверх, вогнем пошкоджено п’ять квартир.

Причина пожежі встановлюється.

Зазначається, що міська влада вирішує питання щодо відселення мешканців пошкоджених квартир до тимчасового житла.