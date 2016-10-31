ГПУ направила до суду справу француза, обвинуваченого у підготовці теракту під час Євро-2016

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, встановлено, що вказана особа з метою підготовки та вчинення терористичних актів на території Франції з червня 2015 року, періодично приїжджаючи до України, незаконно купувала у військовослужбовців Збройних сил України значну кількість зброї та вибухових пристроїв.

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У травні 2016 року співробітники СБУ затримали іноземця у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин» на Волині.

Під час обшуку у чоловіка було вилучено: 5 автоматів АК-74; 2 гранатомети РПГ-7В; 18 пострілів (зарядів) до них; 5 ящиків із патронами 5,45 мм загальною кількістю 5,4 тис. штук; 5 ящиків тротилових шашок загальною вагою 125 кг; 100 штук електродетонаторів.

Стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, за даними СБУ, в грудні 2015 року в поле зору контррозвідників потрапив громадянин Франції, який під час перебування на сході України намагався встановити контакти з українськими військовими під виглядом волонтерської допомоги. Француз негативно висловлювався про діяльність свого уряду щодо масової еміграції іноземців, поширення мусульманства і глобалізації світу. Також він повідомив про бажання вчинити низку терактів на знак протесту.

У квітні 2016 року терорист знову прибув до України та провів тестування зброї і вибухівки, призначених для вчинення терактів під час проведення у Франції Євро-2016.

Наприкінці травня співробітники СБУ спільно з прикордонниками затримали громадянина Франції в пункті пропуску «Ягодин» при спробі контрабандою провезти через державний кордон зброю і вибухівку.