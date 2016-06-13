Правоохоронці затримали імовірного спільника підозрюваного у підготовці терактів на Євро-2016 француза - ЗМІ

Затримання відбулось сьогодні вранці. Коли СБУ повідомила про затримання на кордоні України та Польщі громадянина Франції Грегуара М, в машині якого знайшли три гранатомети, кілька автоматів Калашникова та понад 100 кг вибухівки французькі правоохоронці почали розслідування. Про це з посиланням на Le Parisien пише "Європейська правда".

Як зазначає видання, французька влада жодного разу не підтверджувала інформацію про ймовірну підготовку теракту.

Натомість, на думку французької поліції, затриманий в Україні француз був пов'язаний з мережею контрабандистів зброї.

Затриманий імовірний спільник Грегуара М, Ерік Г., за даними джерел видання, міг влітку 2014 року разом з затриманим в Україні французом знаходитися на кордоні з Польщею для передачі контрабандної зброї.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України затримала терористичне угруповання, яке готувало низку терактів у Франції під час Євро-2016. Грицак заявив, що у грудні 2015 року в поле зору контррозвідників потрапив громадянин Франції, який під час перебування на сході України намагався встановити контакти з українськими військовими під легендою волонтерської допомоги.

Француз негативно висловлювався про діяльність свого уряду щодо масової еміграції іноземців до Франції, поширення мусульманства і глобалізації світу. Також він повідомив про бажання вчинити низку терактів на знак протесту. У квітні 2016 року терорист знову прибув до України та під контролем СБУ провів тестування зброї та вибухівки.

В результаті оперативної комбінації СБУ громадянин Франції на його прохання отримав п’ять автоматів Калашникова з 1080 набоями на ствол, два протитанкових гранатомета РПГ-7 з 18 пострілами, 125 кг тротилу, 100 електродетонаторів та 20 балаклав.

Зброю і вибухівку зловмисник разом із спільниками планував використати для одночасного підриву мостів та інфраструктури автобанів у різних регіонах Франції. Іншими об’єктами терактів мали стати офіс державної компанії, що управляє збором податків, мечеть, синагога та громадські заклади, залучені до проведення Євро-2016. Також француз намагався знайти людей, які зможуть контрабандою переправити засоби ураження через український кордон за винагороду у 3 тис. євро. Не знайшовши перевізника, він вирішив зробити це сам.

Наприкінці травня співробітники СБУ спільно з прикордонниками затримали громадянина Франції у пункті пропуску «Ягодин-авто» при спробі контрабандою перевезти через державний кордон зброю та вибухівку.