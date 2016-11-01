У Київській області побили активістку-дружину бійця АТО (фото)
13:40, 01 листопада 2016Інциденти
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У Коцюбинському Київської області 31 жовтня побили активістку, матір двох дітей та дружину учасника АТО Лесю Єльникову.
Невідомі побили дружину учасника АТО / Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook написала нардеп Ольга Червакова.
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"У Коцюбинському побито активістку, матір двох дітей та дружину учасника АТО Лесю Єльникову. Це сталося сьогодні ввечорі на парковці по вул. Пономарьова. Двоє чоловіків повалили її на землю і били ногами по голові, по руках, по тілу. Лікарі діагностували струс мозку і чисельні забої", - йдеться у повідомленні.
За словами Червакової, у Коцюбинському діє організоване збройне угрупування. Нардеп закликала керівництво МВС розібратися в цій ситуації.
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