У Київській області побили активістку-дружину бійця АТО (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook написала нардеп Ольга Червакова.

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"У Коцюбинському побито активістку, матір двох дітей та дружину учасника АТО Лесю Єльникову. Це сталося сьогодні ввечорі на парковці по вул. Пономарьова. Двоє чоловіків повалили її на землю і били ногами по голові, по руках, по тілу. Лікарі діагностували струс мозку і чисельні забої", - йдеться у повідомленні.

За словами Червакової, у Коцюбинському діє організоване збройне угрупування. Нардеп закликала керівництво МВС розібратися в цій ситуації.