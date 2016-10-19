У Дніпрі поліція розслідує побиття бійця АТО

За даними відомства, провадження відкрили за статтею 121 Кримінального кодексу України «нанесення тяжких тілесних ушкоджень», пише Радіо Свобода.

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Як зазначають силовики, інцидент стався надвечір 18 жовтня в кафе на вулиці Мечникова, після прибуття на місце події правоохоронці виявили групу з трьох осіб, які подали заяву про те, що їх побили невідомі.

«Конфлікт почався через те, що громадяни зробили зауваження працівникам кафе щодо того, що в приміщенні транслювалися російські телеканали. Нападники, які перебували в черзі, вступили в конфлікт, всі вони вийшли на вулицю, де нападники з ще більшою кількістю людей побили потерпілих. Один з них все ще в лікарні», – повідомили в поліції і додали, що особи нападників встановлюються.

Водночас один із учасників конфлікту, боєць АТО Дмитро Антонов розповів, що він разом з товаришами, зайшовши до кафе, помітили телевізор, де був увімкнений телеканал «Росія 1». Як зазначив боєць, чоловіки попросили персонал кафе перемкнути канал, і це викликало обурення групи відвідувачів.

Як каже Антонов, група з 8-ми чоловіків «запросила» бійців на вулицю, де й сталась бійка. Один з чоловіків втратив свідомість й був доправлений до лікарні імені Мечникова. Сам боєць, отримавши струс мозку, дістався до військового шпиталю, де йому призначили лікування в стаціонарі.

Водночас в адміністрації кафе, де стався конфлікт, у коментарі Радіо Свобода у середу зазначили, що в закладі справді транслювалася одна з передач каналу «Росія 1» – гумористичне шоу, в якому «не було жодної антиукраїнської пропаганди, жодних російських телеведучих, які займаються пропагандою». В адміністрації також повідомили, що «відвідувачі, які прийшли вперше, просили перемкнути канал у грубій формі».