На Харківщині внаслідок пожежі через новорічну гірлянду загинули двоє малолітніх дівчат

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, сьогодні, 1 листопада, о 7:20 до чергової частини Ізюмського відділу ДСНС надійшла інформація від лікарів центральної міської лікарні про те, що до них потрапило двоє дітей (дівчинки 2013 та 2014 років народження) із сильним отруєнням чадним газом, які згодом померли.

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За відомостями ДСНС, під час перевірки виявилося, що у приватному будинку у селі Іскра Ізюмського району сталася невелика пожежа. На цей момент господарі перебували надворі, займаючись господарством. У хаті спали їхні діти. За попередніми даними, внаслідок короткого замкнення новорічної гірлянди почало плавитися її полімерне обплетення, загорілась штора та частково диван. В результаті цього утворилось сильне задимлення. Коли в приміщенні концентрація кисню наблизилась до нуля, горіння самоліквідувалось.

Батьки помітили пожежу занадто пізно. Остаточні обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група Ізюмського райвідділу поліції.