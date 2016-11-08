Смертельна гонитва в Києві: прокуратура визнала винним патрульного, який застрелив у BMW підлітка

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

«Прокуратура завершила розслідування стосовно співробітника управління патрульної поліції в м. Києві С. Олійника. Матеріали кримінального провадження відкриті сторонам для ознайомлення», – зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по BMW. У результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував у цьому авто. Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження.

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Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них – Сергію Олійнику – було висунуто обвинувачення в перевищенні повноважень і навмисному вбивстві.

Водій BMW Ростислав Храпачевський обвинувачується у вчиненні опору правоохоронцям. Його суд відпустив під особисті зобов’язання.