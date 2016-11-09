Телефонний шахрай видурив у 58-річної тернополянки 5600 гривень
18:40, 09 листопада 2016Інциденти
241 0
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.
Жінці зателефонував шахрай та сказав, що її внук потрапив в ДТП / akzent.zp.ua
Телефонний шахрай видурив у 58-річної тернополянки 5,6 тис. грн.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора до жінки на мобільний зателефонував чоловік, який назвався її сином.
Він, начебто, потрапив у ДТП і попросив терміново надіслати кошти аби залагодити це питання.
Читайте такожВ Одесі правоохоронці запобігли спробі незаконного експорту горіхів
Жінка виконала вказівки шахрая і перерахувала 5,6 тис. грн. Невдовзі з’ясувалося, що із сином потерпілої все гаразд.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter