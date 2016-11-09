Телефонний шахрай видурив у 58-річної тернополянки 5600 гривень

Телефонний шахрай видурив у 58-річної тернополянки 5,6 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора до жінки на мобільний зателефонував чоловік, який назвався її сином.

Він, начебто, потрапив у ДТП і попросив терміново надіслати кошти аби залагодити це питання.

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Жінка виконала вказівки шахрая і перерахувала 5,6 тис. грн. Невдовзі з’ясувалося, що із сином потерпілої все гаразд.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.