На Львівщині затримано двох військових при збуті викрадених з частини боєприпасів

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Як зазначається у повідомленні, двох капітанів ЗСУ затримали у населеному пункті поблизу місця дислокації частини. При обшуках зловмисників та їх автомобіля співробітники спецслужби, спільно з військовою прокуратурою, вилучили понад п’ять тисяч набоїв різного калібру, двадцять зарядів до гранатомета РПГ-7, а також 52 тис. грн, отриманих від покупця.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України (Викрадення військовослужбовцем зброї чи іншого військового майна, якщо воно вчинено в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці - караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років).

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, у тому числі обшуки за місцем проживання військових.

Як уточнили кореспонденту УНІАН у прес-службі СБУ у Львівській області, затримання військовослужбовців відбулося сьогодні, 22 листопада. Встановлено, що військові скоїли крадіжку боєприпасів зі складів військової частини де проходять службу, а боєприпаси збули цивільній особі.

Читайте такожВ "Борисполі" прикордонники виявили чотирьох контрабандних соколів у сумці серед харчів (фото, відео)

За інформацією джерела у правоохоронних органах, затримані військові служать в одній з частин, яка знаходиться на території Яворівського району Львівщини.