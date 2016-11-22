На Львівщині затримано двох військових при збуті викрадених з частини боєприпасів
На Львівщині сьогодні, 22 листопада, співробітники Служби безпеки України затримали двох військовослужбовців при збуті викрадених з військових складів боєприпасів.
Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.
Як зазначається у повідомленні, двох капітанів ЗСУ затримали у населеному пункті поблизу місця дислокації частини. При обшуках зловмисників та їх автомобіля співробітники спецслужби, спільно з військовою прокуратурою, вилучили понад п’ять тисяч набоїв різного калібру, двадцять зарядів до гранатомета РПГ-7, а також 52 тис. грн, отриманих від покупця.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України (Викрадення військовослужбовцем зброї чи іншого військового майна, якщо воно вчинено в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці - караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років).
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, у тому числі обшуки за місцем проживання військових.
Як уточнили кореспонденту УНІАН у прес-службі СБУ у Львівській області, затримання військовослужбовців відбулося сьогодні, 22 листопада. Встановлено, що військові скоїли крадіжку боєприпасів зі складів військової частини де проходять службу, а боєприпаси збули цивільній особі.
Читайте такожВ "Борисполі" прикордонники виявили чотирьох контрабандних соколів у сумці серед харчів (фото, відео)
За інформацією джерела у правоохоронних органах, затримані військові служать в одній з частин, яка знаходиться на території Яворівського району Львівщини.