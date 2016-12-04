У Києві маршрутка збила двох пішоходів на зупинці і врізалася у стовп (фото)

Про це повідомила кореспондент Максим Шилін в прямому ефірі "112 Україна".

Постраждало троє пасажирів маршрутки, у одного, за попередніми даними, перелом ноги.

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Керівник dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook пише, що перелом ноги отримав хлопець, який сидів спереду біля водія. За його даними, жінка, яку маршрутка зачепила на зупинці, не постраждала, але була бліда й налякана. Чоловік скаржився на болі в плечах. "Водій зі скляними очима", - написав Антонов.

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За його даними, загальне число потерпілих шестеро.

Про те, що водій намагався "проскочити" на заборонений сигнал світлофора пише "Київ Оперативний". "За інформацією від водія, його підрізали, він натиснув на гальма і його "понесло", йдеться в повідомленні.