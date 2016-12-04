У Білорусі чоловіка вкусив скорпіон, коли він вибирав банани в магазині

10:27, 04 грудня 2016
Інциденти
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Мешканець білоруського міста Барановичі вибирав банани в магазині, коли раптово його вкусила екзотична тварина, імовірно, скорпіон.

Постраждалий від укусу скорпіона білорус госпіталізований / bgfons.com

Як повідомляє Ont.by, чоловіка екстрено доставили в реанімаційне відділення міської лікарні.

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В даний час стан пацієнта оцінюється як задовільний.

За даним фактом проводиться перевірка.

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