У Білорусі чоловіка вкусив скорпіон, коли він вибирав банани в магазині

Мешканець білоруського міста Барановичі вибирав банани в магазині, коли раптово його вкусила екзотична тварина, імовірно, скорпіон.

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