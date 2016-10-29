Смертельна ДТП на Житомирщині: двоє водіїв загинули ще одна людина в реанімації

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, аварія сталася 28 жовтня близько 16.10 на 123 км автодороги Київ-Ковель-Ягодин між селами Йосипівка та Шевченкове.

Вдалося з’ясувати, що на автошляху зіткнулися автомобіль «SkodaOctavia», яким керував 41-річний житель м. Овруча, який рухався у напрямку Києва, та автомобіля «Hyundai Accent», керманичем якого був 43-річного жителя м. Дніпро, який рухався у напрямку Коростеня.

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Внаслідок ДТП водії автомобілів загинули на місці події. Пасажир автомобіля «Hyundai Accent», 12-річний підліток - житель Київської області, із тяжкими травмами доставлений до реанімації в Малині.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування причин та обставин події.