Смертельна ДТП на Житомирщині: двоє водіїв загинули ще одна людина в реанімації

14:57, 29 жовтня 2016
Інциденти
1167 0

На Житомирщині загинули двоє водіїв, 12-річний підліток - у реанімації внаслідок ДТП.

Пасажира одного із авто із важкими травмами доправили в реанімацію / gk-press.if.ua

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, аварія сталася 28 жовтня близько 16.10 на 123 км автодороги Київ-Ковель-Ягодин між селами Йосипівка та Шевченкове.

Вдалося з’ясувати, що на автошляху зіткнулися автомобіль «SkodaOctavia», яким керував 41-річний житель м. Овруча, який рухався у напрямку Києва, та автомобіля «Hyundai Accent», керманичем якого був 43-річного жителя м. Дніпро, який рухався у напрямку Коростеня.

Читайте такожВ Дніпрі зіштовхнулись маршрутка і вантажівка: 14 осіб постраждало

Внаслідок ДТП водії автомобілів загинули на місці події. Пасажир автомобіля «Hyundai Accent», 12-річний підліток - житель Київської області, із тяжкими травмами доставлений до реанімації в Малині.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування причин та обставин події.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter