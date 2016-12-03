Смерть матері та дітей у пожежі в Одесі: кількість загиблих зросла до шести людей

Як повідомили УНІАН у мерії Одеси, сьогодні в лікарні помер хлопчик, мати якого, сестра і троє братів загинули напередодні ввечері під час пожежі, яка сталася у житловому багатоповерховому будинку.

У мерії зазначили, що лікарі не змогли врятувати 9-річного хлопчика, госпіталізованого в дуже важкому стані.

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З багатодітної сім'ї уцілів лише глава сім'ї – чоловік наразі перебуває в реанімації. Сьогодні він опритомнів.

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 грудня в Одесі під час пожежі загинули жінка і четверо дітей. Пожежа сталася на п'ятому поверсі 11-поверхового будинку на вулиці Дніпропетровська дорога, 77.

Мати і одна дитина загинули під час пожежі, двоє дітей - дорогою до медичної установи і ще одна – у лікарні.