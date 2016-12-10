Керівники спецоперації у Княжичах під час перестрілки перебували у ресторані – Луценко

Про це розповів генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає ТСН.

Наразі невідомо, що вони робили у ресторані, чи керували вони звідти операцією та у якому стані перебували.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району

Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.

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Група затримання карного розшуку і спецпідрозділу КОРД очікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд держслужби охорони, який затримав поліцейських, прийнявши їх за грабіжників. Група захоплення вирішила, що співробітників кримінальної розвідки захопили злочинці – сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив у групу захоплення.

Після перестрілки в Княжичах відсторонено від служби 25 поліцейських керівників трьох структурних підрозділів поліції Києва. Ці підрозділи брали участь у спецоперації із затримання членів банди, яких підозрюють у серії розбійних нападів на жителів столиці й Київської області.