В Україну з Молдови намагалися нелегально ввезти 12 ламп до ракетної зброї

Про це повідомили у прес-службі Чернігівського прикордонного загону.

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Згідно з повідомленням, сьогодні вночі у пункті пропуску «Сеньківка» прикордонники Чернігівського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили в автобусі, який їхав в Україну, 12 ламп військового призначення. Так, на в’їзд в Україну прибув рейсовий автобус молдавської реєстрації під керуванням громадянина Молдови. При проведенні ретельного огляду транспортного засобу правоохоронці виявили у дерев’яному ящику багажного відділення 12 ламп, які, можливо, використовуються в приладах оптико-електронної протидії до високоточної ракетної зброї.

Працівники ДФС виписали картку відмови на товар, а лампи вилучено на зберігання для подальшого проведення експертизи. Співробітники Держприкордонслужби поінформували представників Служби безпеки України в Чернігівській області.