Як пояснюють у компанії, у перспективі це дасть змогу "підвищити якість обслуговування".

Компанія Samsung опинилася в центрі скандалу після того, як вирішила почати показувати рекламу на своїх преміальних холодильниках. Причому відключити або повністю видалити такі рекламні блоки неможливо.

Сюрреалістичну функцію, заховану в описі свіжого оновлення, помітив один з користувачів Reddit, після чого історія "розлетілася" інтернетом й компанії довелося виправдовуватися. Щоправда, робити корейці цього не стали.

Samsung дала коментар виданню Android Authority, де підтвердила розгортання реклами на моделях лінійки Samsung Family Hub із сенсорними дисплеями. Як пояснюють у компанії, у перспективі це дасть змогу "підвищити якість обслуговування", а всю рекламу обіцяють ретельно відбирати.

Відео дня

За умовами компанії, заставка з рекламою відображатиметься, коли екран Family Hub неактивний. Формат оголошень може змінюватися залежно від налаштувань персоналізації головного екрана – вона відключиться, якщо, наприклад, на дисплеї програються фото з альбомів.

На першому етапі рекламу показуватимуть тільки в США – поки що в тестовому режимі й навіть на топових моделях вартістю $3000 і більше. Варто уточнити, що найдешевший холодильник Samsung із зовнішнім дисплеєм все одно коштує 1800 доларів.

Раніше стало відомо, що Instagram почав показувати користувачам рекламу з їхніми обличчями. Платформа отримує доступ до вашої зовнішності, якщо ви використовували Meta AI для редагування своїх селфі.

УНІАН ділився способом позбутися нав'язливої реклами на iOS і Android. Лайфхак для тих, кому не подобається те, що їхній пристрій і рекламодавці знають про них занадто багато.

Вас також можуть зацікавити новини: