Відкликання стосується деяких автомобілів Palisade 2020-2025 років випуску.

Автокомпанія Hyundai Motor відкликає понад 568 тисяч автомобілів Palisade у США через проблему з пряжками ременів безпеки, які не можуть належним чином захистити пасажирів під час аварії, пише Reuters.

За інформацією Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, відкликання стосується деяких автомобілів Palisade 2020-2025 років випуску.

До відкликання та проведення ремонту власникам авто радять ретельно застібати ремінь безпеки, вставляючи його у замок різким рухом, а потім підтягувати пасок, щоб переконатися, що він повністю зафіксований.

Зазначається, що проблема з'явилася через деталі в замках пасків безпеки, які, ймовірно, були виготовлені з фізичними розмірами, що не відповідають технічним нормам.

