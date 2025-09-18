Замок було знесено через ненадійність конструкції або пошкодження, отримані внаслідок ворожих нападів.

Археологи стверджують, що "забутий" замок, виявлений на Гебридському острові, міг бути резиденцією королів, які колись правили значною частиною західної Шотландії. Про це пише BBC.

Учені вважають, що фортеця, збудована на двох невеликих островах в озері Фінлагган на острові Айлей, належала королівській родині понад 700 років тому.

Зазначається, що серед їхніх нащадків були вожді клану Макдональд, відомі як лорди островів. Ці лорди перетворили Фінлагган на свою опорну базу, звідки вони контролювали Гебриди, Аргайл і частини північно-західного Хайленда.

Археологи витратили майже 30 років на вивчення Фінлаггана, щоб краще зрозуміти його місце в королівстві лордів островів і більш ранню історію цього місця. Були виявлені залишки замку, датовані XII-XIII століттями, до приходу лордів до влади.

Цікаво, що замок мав прямокутну кам'яну вежу, схожу на донжон - тип потужно укріпленої фортеці, що трапляється в замках Карлайла, Бамбурга і Ланкастера в Англії. У вежі розташовувалися житлові приміщення, двори, кухні, велика зала, де відбувалися бенкети, і каплиця з місцем поховання.

Археологи заявили, що англо-французькі королі в Британії та Ірландії були відомі будівництвом прямокутних веж, і припускали, що вежу Фінлаггана було збудовано як символ влади і багатства.

Вони вважають, що, можливо, замок був знесений через ненадійність конструкції або пошкодження, отримані внаслідок ворожих нападів.

Пізніше на тому ж місці побудували палац для лордів Островів, які поводилися як королі і вважали себе рівними шотландським і англійським королівським особам. Вони здійснювали набіги на материкову Шотландію, і серед місць, які вони атакували, був замок Уркухарт на березі озера Лох-Несс.

Доктор Девід Колдуелл, який очолив команду фахівців і волонтерів, які працювали над розкриттям нових фактів про Фінлагган, сказав:

"Обробка всіх зібраних даних була важливою частиною мого життя з 1990-х років, і я сподіваюся, що мені вдалося не тільки представити цікавий звіт, а й закласти основу для подальших досліджень".

Доктор Хелен Спенсер, керівник досліджень Товариства антикварів Шотландії, зазначила, що місія благодійної організації - максимально широко поширювати знання про минуле.

