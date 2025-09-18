Наразі Росія перекидає сили з півночі та півдня на Донеччину, розповів Валентин Манько.

Під час наступу росіяни обрали два основні напрямки – в Запорізькій області та в районі Покровська. Про це в етері "Radio NV" розповів Валентин Манько, начальник Управління штурмових підрозділів.

"По Добропільському напрямку – ці заячі вушка. Вони були коротенькі. Там відразу працювали 425 та перший 25 полки-батальйони відповідно. Потім був другий котел, вони обрізані в нас давно. Вже як тижні три розпочалася велика операція по блокуванню противника та взяття його в повне оточення. Потім була друга, можна сказати голова заяча. І сьогодні по основі було закінчено. Тобто є три котли – маленький, трохи більше та великий. Не можемо сказати деталі, де вони і як. Нам треба тримати в інформаційному вакуумі. Але це позитивні новини", – сказав Манько.

Він додав, що на Запорізькому напрямку 33 полк штурмових підрозділів зупинив наступ росіян та перейшов до контратаки. Крім того, до нього доєднався 210 полк, який "вже втретє дозачищає Степногірськ", каже Манько.

Відео дня

"Противник зараз забрав усі сили з Сумського, Курського, Запорізького напрямків, навіть з півдня з Херсонського. І всі сили кидає на Покровський та Добропільський напрямки", – додає Манько.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше про наступальні дії Сил оборони України повідомив президент Володимир Зеленський. Він сказав, що українські захисники проводять контрнаступальну операцію в районі Покровська. І наразі там вже звільнено сім населених пунктів. Також президент повідомив про зачистку ще девʼяти населених пунктів.

Також президент розповів, що під час операції Сили оборони України "суттєво" поповнили обмінний фонд. А росіяни зазнали значних втрат – близько двох з половиною тисяч осіб, з яких понад 1300 вбитими.

Вас також можуть зацікавити новини: