Трамп знову заявив, що через стосунки з Путіним він вважав, що війну в Україні буде легко завершити.

Президент США Дональд Трамп заявив, що проблема, яку він вважав найлегшою для вирішення через свої стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним, виявилася складнішою, пише Sky News.

"Він мене підвів. Він мене дійсно підвів. Побачимо, чим це все закінчиться", - сказав про свого російського колегу голова Білого дому.

Також президент США висловив думку, що Росія втрачає більше солдатів, ніж Україна.

Відео дня

"Путін вбиває багатьох людей. Він втрачає більше людей, ніж вбиває.Російські солдати гинуть частіше, ніж українські", - сказав Трамп.

Ще Трамп вкотре з упевненністю заявив, що повномасштабна війна в Україні ніколи б не почалася, якби він був президентом США, а не Байден.

"У цій війні загинули мільйони людей, мільйони душ, і це не американські солдати. Солдати гинуть з такою швидкістю, якої ніхто не бачив з часів Другої світової війни. Я відчуваю, що маю обов'язок вирішити цю проблему саме з цієї причини", - поділився голова Білого дому.

Видання додає, що Трамп повторює те, що сказав президенту України Володимиру Зеленському в Овальному кабінеті, – що конфлікт міг перерости в третю світову війну.

Також Трамп згадав у своїй промові та віддав шану Чарлі Кірку, який був застрелений в штаті Юта й нещодавно його вбивцю вдалося затримати.

"Він був чудовим молодим чоловіком...Неймовірне майбутнє. Я сказав Чарлі, я думаю, в тебе є гарні шанси колись стати президентом", - поділився Трамп.

Військова агресія Росії проти України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що уряд Росії розглядає можливість підвищення ставки податку на додану вартість для того, щоб утримати дефіцит бюджету під контролем та зберегти резерви. Примітно, що до цього Путін обіцяв, що податки не підвищуватимуть до 2030 року. Вказується, що проект бюджету, узгоджений з кремлівським диктатором, направлять до парламенту наприкінці вересня.

Також ми писали, що за даними Інституту вивчення війни, колишній заступник керівника апарату Кремля та один із найближчих радників Володимира Путіна Дмитро Козак пішов у відставку після років розбіжностей із політикою правителя РФ щодо війни в Україні. Аналітики зазначають, що рішення Путіна витіснити Козака зі свого оточення ще раз показує, що він та його радники об’єднуються навколо максималістських воєнних вимог.

