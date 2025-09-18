Останніми днями Росія помітно ескалювала свою війну проти України.

Російський диктатор Володимир Путін останнім часом або посмілішав, або став безроссудним. Таку думку під час спілкування з журналістами висловив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, пише The Guardian.

Так, спілкуючись з пресою, Стармер закликав президента США Дональда Трампа посилити тиск на Путіна, аби змусити його закінчити війну проти України.

"Останніми днями Путін показав своє справжнє обличчя, здійснивши найбільші атаки від початку вторгнення, в результаті яких загинуло ще більше невинних людей. І відбулися безпрецедентні порушення повітряного простору НАТО", - сказав Стармер.

На думку британського прем'єра, Путін або осмілішав, або став безрозсудним. Саме тому союзникам потрібно посилити тиск на Росію, переконаний Стармер.

Як писав УНІАН, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов годує Путіна казочками про те, що російська армія буцімто "просувається практично в усіх напрямках" в Україні. Зокрема він запевнив, що окупанти мають успіхи на Донеччині, а також у Запорізькій, Дніпропетровській і Харківській області.

Тим часом Україна вже певний час проводить контрнаступальну операцію в районі так званого Добропільского прориву росіян. Сьогодні це публічноо визнав президент Зеленський, повідомивши проміжні результати операції.

