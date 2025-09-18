Споруда-рекордсменка з'явилася на Одещині.

В Одеській області побудували унікальний для України лабіринт із мушель рапанів. Споруда одразу ж була занесена до книги рекордів. Про це повідомила у Фейсбук керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

За її словами, лабіринт з мушель рапанів знаходиться в парку для сімейного відпочинку "Нью Васюки" в селі Молодіжне. Довжина всіх перегородок лабіринту майже пів кілометра - 486 погонних метрів, товщина стін – 25 см. Площа лабіринту 911,3 кв. м.

"Понад 134 тонни мушель сформували цю дивовижну локацію, аналогів якої немає. Мушлі звозились сюди з усіх морських берегів, куди їх вибивало штормами. Далі вони під сонячним промінням очищувались, осушувались і вивітрювались. Цей процес тривав роками й вимагав неабиякого терпіння... Результатом став рекорд України "Перший лабіринт із мушель рапанів", - наголосила Вєтрова.

Інші українські рекорди

Нагадаємо, у Запоріжжі 7-річна дівчинка встановила національний рекорд в номінації "Наймолодша повітряна гімнастка, яка виконує вис на одній п’яті". Дівчинка виховується у родині циркових артистів, на арені - з трьох років. Тренує Настю мама - колишня повітряна гімнастка Вікторія Горбацевич. Під її керівництвом донька вже вдруге стала рекордсменкою України. Перший рекорд поставлений у 4-річному віці – "Наймолодшою повітряною гімнасткою, яка виконує вис на шиї".

Раніше в Одесі маленька дівчинка встановила рекорд у плаванні. Емма Клочкова за 3 хвилини 29 секунд проплила в басейні 25 метрів у віці 2 роки 4 місяці. Вага дитини на той час була 11 кг, зріст 88 см.

