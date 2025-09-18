Компанія робить акцент на роботизації виробництва та унікальних технологіях карбонової намотки.

Компанія Fire Point, яка є розробником ракети "Фламінго", нарощує своє виробництво. За словами CТО компанії Ірини Терех, наразі їхнє підприємство виготовляє 50 ракет на місяць. Про це вона розповіла в інтерв’ю LIGA.net.

Вона стверджує, що Fire Point, планує до кінця року досягти щоденного випуску семи ракет. При цьому у серпні компанія виготовила 30 ракет.

"Здешевленню сприяє власна технологія композитного виготовлення крил, яка скорочує цикл виробництва з семи днів до двох годин. Це дає змогу зменшити собівартість без втрати ефективності", - сказала Терех.

За її словами, компанія також робить акцент на роботизації виробництва та унікальних технологіях карбонової намотки.

Українські ракети "Фламінго" - останні новини

Заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що нові українські ракети "Фламінго" можуть допомогти знищити незаконно збудований росіянами Кримський міст.

Він зауважив, що для такої задачі в нас є й інші "цікаві рішення". За його словами, "Фламінго" - це більше для стратегічних задач, наприклад знищити виробничий цех в тій же Алабузі, або Казанський авіаційний чи вертольотний заводи.

