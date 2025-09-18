Законопроєкт передбачає ставку акцизу 0,1 євро за літр, тобто близько 5 грн.

У бюджеті на 2026 рік уряд запланував акциз на солодку воду, який має принести додаткових 8,5 млрд грн на рік. Як йдеться у дописі Центру економічної стратегії, це світова практика 一 понад 100 країн застосовують податки на солодкі напої. З одного боку, це додаткові бюджетні надходження, з іншого — турбота за здоров’я громадян.

"Особливість українського підходу в тому, що акциз поширюватиметься також і на продукцію з цукрозамінниками. У світі замінники цукру оподатковують рідше, тому це положення викликало дискусії", - зазначили у Telegram ЦЕС.

Аналітики повідомили, що ідея з оподаткуванням солодкої води не нова – окремий законопроєкт з’явився ще у 2023 році, також появу акцизу закладали у Бюджетній декларації та Нацстратегії доходів, щоправда не на 2026 рік, а пізніше. Пришвидшення з акцизом можна пояснити пошуком коштів на Сили оборони, вважають у ЦЕС.

Зазначається, що для того, щоб акциз запрацював відповідні зміни має підтримати Рада, а потім підписати президент. Щоб встигнути до 1 січня, доведеться оперативно пройти усі процедури.

На скільки подорожчають солодкі напої, зокрема, "Кока-Кола"

Як зазначили у ЦЕС, зараз законопроєкт передбачає ставку акцизу 0,1 євро за літр (близько 5 грн), а очікувані надходження до бюджету у 2026 році оцінюються у 8,5 млрд грн. Тобто, наприклад, двохлітрова пляшка кока-коли може подорожчати на 12 грн.

Станом на 18 вересня кока-кола у пляшках об'ємом 2 літри коштує в середньому 45 гривень, таким чином, після запровадження акцизу її ціна може зрости до 57 гривень.

Податок на солодку воду – що відомо

Ще у 2024 році фінансовий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт щодо запровадження акцизного податку на солодкі напої. Дана законодавча ініціатива покликана сприяти захисту здоров’я людей шляхом запровадження додаткових податкових механізмів, спрямованих на зменшення споживання населенням цукру та підсолоджувальних речовин.

Кабінет міністрів планує в наступному році залучити 8,5 мільярда гривень від введення акцизного податку на солодкі напої, йдеться в додатку до проєкту бюджету на 2026 рік.

