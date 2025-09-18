Експерти зазначили, що пильність ніколи не зашкодить.

Один із приладів, який обов'язково потрібно вимкнути з розетки перед тим, як піти з дому, щоб запобігти можливій пожежі, може вас здивувати. Це, здавалося б, нешкідлива кавоварка.

Ми часто, не замислюючись, залишаємо увімкненою в розетку багато побутової техніки. Але деякі пристрої, навіть вимкнені, становлять небезпеку, якщо залишаються підключеними до електромережі, пише Leravi.

Кавоварки стали невід'ємною частиною багатьох будинків. Проте багато хто не усвідомлює, що залишена увімкненою кавоварка може бути пожежонебезпечною. Навіть сучасні кавоварки з автоматичним відключенням не захищені від непередбачених обставин. Зокрема, несправна проводка, виробничі дефекти або несправності можуть призвести до перегріву кавоварки та загоряння.

Експерти постійно попереджають, що електричні компоненти можуть з часом виходити з ладу, призводячи до іскор або коротких замикань. А це призведе до неминучої пожежі, якщо в будинку нікого немає.

Примітно, що електричні несправності не завжди виникають через інтенсивне використання. Іноді навіть просте підключення кавоварки до мережі може призвести до небезпечних ситуацій. Несправний термостат може призвести до несподіваного підвищення температури, що може спричинити внутрішні пошкодження або, що ще гірше, пожежу.

Виробники побутової техніки рекомендують відключати всі пристрої від мережі, йдучи з дому. Вони зазначають, що ця проста звичка може значно знизити ризик виникнення пожежі через коротке замикання.

Видання порадило під час заміни приладів шукати моделі з надійними механізмами безпеки, такими як автоматичне вимкнення і захист від перенапруги.

Інші корисні поради щодо використання електроприладів

Раніше електрики пояснили, які прилади не можна підключати до однієї розетки. Вони зазначили, що загалом більшість електроприладів не варто під'єднувати до однієї розетки, оскільки це може призвести до спрацьовування автоматичного вимикача або навіть до пожежі.

Експерти пояснили, що необхідно бути обережними, особливо якщо ви живете в старому будинку.

