У зв'язку зі смертю Андрія Парубія його депутатський мандат за рішенням ЦВК передано наступному кандидату у партійному списку "Європейської солідарності".

Центральна виборча комісія визнала відому політичну активістку Тетяну Чорновол, яка нині служить у Силах оборони України, обраною народною депутаткою. У Верховній Раді вона замінить вбитого народного депутата, колишнього голову парламенту Андрія Парубія. Про це повідомляє пресслужба Секретаріату ЦВК.

Зокрема, до Центральної виборчої комісії з Апарату Верховної Ради України надійшов документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Парубія.

"ЦВК розглянула вказаний документ та визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку Політичної партії "Європейська Солідарність" під № 27, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах [на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року - УНІАН]", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Тетяну Чорновол

Чорновол є відомою активісткою і журналісткою. Вона раніше вже була народним депутатом у складі політичної фракції "Народний фронт" у скликанні 2014-2019 років.

Широкої впізнаваності Чорновол набула наприкінці грудня 2013 року під час подій Революції гідності. Тоді її жорстко побили, що спричинило значний резонанс. Сама вона пов’язувала побиття з професійною діяльністю.

