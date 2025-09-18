Нестача кадрів призведе до зростання цін на весь імпорт, вважає експерт.

В Україні поглиблюється дефіцит професійних водіїв, який подекуди вже становить від 30% до 50%. Головними причинами є мобілізація, а також відтік кадрів закордон. Про це в коментарі УНІАН розповів віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

"У різних компаніях дефіцит професійних водіїв коливається в межах 30-50%. Але єдиної чіткої статистики про те, який саме зараз дефіцит, немає. Така ситуація, швидше за все, триватиме до кінця повномасштабного вторгнення, якщо не буде посилення мобілізаційних заходів. Проте, щоб економіка могла працювати стабільно, перевізникам потрібно дати можливість бронювати хоча б 75% водіїв. Це забезпечить сталість логістики для держави та експорту", - сказав Балін.

Проте дефіцит водіїв в Україні існував ще до війни. Експерт відмітив, що молодих фахівців у галузі традиційно було небагато, оскільки для міжнародних перевезень встановлено віковий ценз у вигляді 21 року.

Таким чином ринок раніше тримався за рахунок більш досвідчених кадрів, але тоді часто спостерігалася ситуація, коли водії починали працювати в українських компаніях, отримували досвід, після чого переходили в польські чи інші іноземні компанії.

За його словами, ситуація суттєво погіршилася після весняних змін до законодавства, що посилили мобілізаційні заходи. Частина водіїв була призвана до армії, інші пішли у "тінь" або виїхали за кордон. При цьому перевізники сьогодні можуть забронювати лише половину свого штату, а фізичних осіб-підприємців взагалі не бронюють.

Ще однією проблемою, за словами експерта, є випадки, коли водії міжнародних вантажівок, отримавши бронювання, сідають за кермо, виїжджають за кордон і залишають там автомобіль. Балін наголосив:

"З цієї точки зору начебто професія виглядає привабливою, але якщо водій дійсно кидає вантажівку, то від цього страждає не лише перевізник, а й економіка країни".

У свою чергу, засновник групи компанії Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін зазначив, що дефіцит кадрів неминуче призведе до подорожчання перевезень і, як наслідок, до зростання цін на весь імпорт.

"Що буде далі? Далі буде непропорційне зростання тарифів. Міжнародка подорожчає, а це означає зростання цін на все імпортне, а в нас по суті зараз майже все імпортне. А це означає інфляція та інші складнощі", - повідомив Льоушкін у своїй Facebook-сторінці.

Дефіцит водіїв в Україні - що відомо

Засновник логістичної групи компаній "Прайм", експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін повідомляв, що в Україні масово знімають з рейсів водіїв фур. За його словами, це могло спричинити транспортну кризу.

Раніше експерт відмічав, що в Україні дуже мало водіїв з допусками на перевезення небезпечних вантажів. При цьому бронювання 50% співробітників у цьому випадку не вирішує питання.

