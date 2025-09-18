Наразі відомо про деокупацію 160 квадратних кілометрів, розповів президент.

Сили оборони України проводять контрнаступальну операцію на Донеччині, в районі Покровська та Добропілля. Про це в своєму Telegram повідомив президент Володимир Зеленський.

"Жорсткі бої, але вдалося завдати росіянам відчутних втрат. Була сьогодні перша доповідь Головкома Сирського по результатах. За час від початку операції наші воїни вже звільнили 160 квадратних кілометрів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів очищені від окупанта. Суттєво поповнили наш обмінний фонд – майже сотня вже є російських полонених, будуть ще", – сказав Зеленський.

Президент додав, що наразі Сили оборони України вже звільнили сім населених пунктів, а ще девʼять зачистили від російських окупантів.

"Будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці. Втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями – уже більш ніж дві з половиною тисячі, з них більш ніж 1300 росіян – убито", – додав Зеленський.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше президент також повідомляв, що російські загарбники готують дві стратегічні наступальні кампанії восени. Водночас він додав, що Сили оборони Україні зруйнували плани РФ щодо двох інших наступальних кампаній.

Водночас президент також заявляв, що росіяни зазнали величезних втрат під час свого наступу влітку 2025 року. І тому зараз РФ не здатна проводити великі наступальні операції.

Тим часом аналітики DeepState раніше повідомили про просування РФ у Купʼянську та неподалік міста. Також російські окупанти просувалися на сході Запорізької області, зазначають експерти.

