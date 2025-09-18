Користувачам iOS 18 краще почекати з апдейтом.

Власники iPhone масово скаржаться на занадто швидку розрядку батареї своїх гаджетів після встановлення iOS 26. Деякі iPhone сідають буквально за кілька годин, пишуть у соцмережах.

Крім цього, надходять повідомлення про перегрів смартфонів, зависання додатків і погану роботу екрана. Про проблеми повідомляють, зокрема власники iPhone 17 Pro Max – найпотужнішої моделі iPhone.

Apple не стала ігнорувати ці скарги і доволі оперативно опублікувала офіційний прес-реліз з поясненням причин неполадок. Компанія стверджує, що це нормальне явище: після великих оновлень система виконує фонову оптимізацію – індексує файли, перебудовує дані, адаптує нові функції – що тимчасово підвищує навантаження на батарею і процесор.

Після завершення процесу налаштування час автономної роботи пристрою має повернутися до нормальних значень. Але як довго цей процес триватиме, не згадується.

Власникам iPhone, які все ще "сидять" на iOS 18, фахівці радять почекати кілька тижнів до стабільної версії на кшталт 26.0.3, де, щонайменше, буде усунуто більшість недоліків.

iOS 26 став найбільшим оновленням Apple за останнє десятиліття. Апдейт приніс безліч нововведень, включно зі скляним дизайном Liquid Glass, оновленим екраном блокування і функцією перекладу в реальному часі для кількох додатків.

Оновитися до iOS 26 можуть власники iPhone 11 і новіше, а також власники iPhone SE 2020 і iPhone SE 2022. Користувачі застарілих iPhone XS і iPhone XR цього року залишилися без апдейту.

Bloomberg розповідав, що iOS 26 підготує ґрунт для ювілейного iPhone у 2027 році, який буде виділятися вигнутими скляними гранями, ультратонкими рамками й екраном без будь-яких вирізів.

